Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KOCAELİ Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

08.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:12
Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin yakınları, otomobilin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kaza sabah 06.30 sıralarında Başiskele Yeniköy Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 NH 6747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. ?Evde kal? çağrılarına uyulması nedeniyle çok fazla kimsemin sokağa çıkmaması nedeniyle saat 08.00 sıralarında yoldan geçenler, kazayı görerek 112 Acile haber verdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiyi kurtardı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan Emre Sevim ve Yusuf Büyük olay yerinde, Ada Gündoğdu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye götürülen M.S.?nin tedavisine devam ediliyor. Kaza haberini alarak olay yerine gelen kazada ölen kişilerin yakınları, otomobilin enkazı başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KOCAELİ Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

Haberin Videosu :

KOCAELİ Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››KOCAELİ Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Evde hırsız var’ diye bağırıp balkondan aşağıya atladı Haberler
"Evde hırsız var" diye bağırıp balkondan aşağıya atladı
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Haberler
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum Haberler
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul’un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
3 arkadaşını ’Eşimle ilişkiye girdiler’ diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haberler
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık ’yüksek ateş’ değil Haberler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil

Son Dakika Güncel Haberleri

10:51: Gençler, sağlık çalışanları için seferber oldu - Haber 10:51: SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci polis haftasını kutladı - Haber 10:51: Elazığ'da üniversite öğrencisi, sokak hayvanlarını besliyor - Haber 10:50: İçişleri Bakanlığı: Hainlerin yakalanması için operasyon başlatıldı - Haber 10:50: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2-3 haftada kritik eşiğe gelirsek başarmış olacağız - Haber 10:10: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi - Haber 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber 09:34: Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum - Haber 09:11: Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü - Haber 08:48: Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı - Haber