Haberler » Güncel » Kocaeli otomobil hırsızları yakalandı - Haber

Kocaeli otomobil hırsızları yakalandı

Otomobil hırsızları yakalandıKOCAELİ'de aynı gece 4 aracı ve 1 araç içerisindeki eşyaları çalan 4 kişi yakalandı.

03.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:44
Otomobil hırsızları yakalandı
KOCAELİ'de aynı gece 4 aracı ve 1 araç içerisindeki eşyaları çalan 4 kişi yakalandı.
'de, 30 Kasım gecesi 4 araç ve 1 aracın içerisindeki eşyalar çalındı. sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan 21 adet sabıka kaydı olan A.O., hırsızlık suçundan 13 adet sabıka kaydı olan S.O. ve hırsızlık suçundan 31 adet sabıka kaydı olan B.D.?nin kimliklerini tespit etti. Dün düzenlenen operasyonla A.O., S.O., B.D. ve suça yardımcı olduğu belirlenen, hırsızlık suçundan 24 adet sabıka kaydı olan H.O. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kocaeli otomobil hırsızları yakalandı

Kocaeli, Araç, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22 Malkara'da sokak hayvanları yararına program düzenlendi - Haber
15:22 Bağlar'da halı atölyesi törenle açıldı - Haber
15:21 Trump, Türkiye'nin savaş uçağı için Rusya veya Çin'e yönelebileceğine dikkati çekti - Haber
15:21 Otomobilinde esrar ve sustalı bıçaklarla yakalandı - Haber
15:20 Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Eylül'de azaldı - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Yaşadığı sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:23:31