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Kocaeli otomobil istinat duvarına çarptı 1 yaralı

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

11.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:27
Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
KOCAELİ'nin ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Uğur Yılmaz (34) idaresindeki 34 AAN 167 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Sürücü Yılmaz hasar gören otomobil içerisinde sıkıştı. verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Uğur Yılmaz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli otomobil istinat duvarına çarptı 1 yaralı

Uğur Yılmaz, Kartepe, Güncel

Kaynak: DHA


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