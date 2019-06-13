KOCAELİ Otoyol şantiyesinden 1 kilometrelik kablo çaldılar

Otoyol şantiyesinden 1 kilometrelik kablo çaldılarİzmit
'te, Kuzey Marmara
Otoyolu inşaatı şantiye sahasında 250 bin TL değerinde, 1 kilometre uzunluğunda ve 4 ton ağırlığındaki yüksek gerilim bakır kablo bobinini vinçle çalan 2 hırsız yakalandı.
Olay, 1 Haziran günü İzmit Sepetçi Mahallesi'ndeki Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, şantiyenin eski çalışanları oldukları öğrenilen Ş.T.(33) ve U.D.(32), gece geç saatlerde şantiyeye geldi. Eski çalışan olmaları nedeniyle gece bekçisini tanıyan ve halen şantiyede çalıştıklarını söyleyerek içeri giren 2 kişi, yanlarında getirdikleri kiralık vinç ile şantiye sahasındaki 1 kilometre uzunluğunda ve 4 ton ağırlığındaki yüksek gerilim hatlarında kullanılan bakır kablo bobinini çaldı.
Ertesi gün şantiyeye gelen yetkililer, 250 bin TL değerindeki kablo bobininin yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kimliklerini belirlediği Ş.T. ve U.D.'nin İzmit Alikahya
'da bulunan evlerine baskın düzenledi. Gözaltına alınan Ş.T.ve U.D. emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHAkocaeli
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