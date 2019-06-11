11.06.2019 18:08
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KOCAELİ Otoyolda tehlikeli yolculuk

Otoyolda tehlikeli yolculukKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ev eşyası yüklü bir kamyonun kasasında yolculuk edenler dikkat çekti.

Otoyolda tehlikeli yolculuk
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ev eşyası yüklü bir kamyonun kasasında yolculuk edenler dikkat çekti. Eşyaların üzerinde bulunan kişilerin tehlikeli yolculuğu görüntülendi.
TEM Otoyolu'nun Kocaeli Kartepe kesiminde Ankara istikametinde ilerleyen ev eşyası yüklü bir kamyonun kasasında yolculuk edenlerin olması dikkat çekti. 61 LJ 311 plakalı kamyonun kasasında yatakların üzerinde bulunan kişiler, tehlikeye aldırış etmedi. Aracı arkasında ilerleyen Bolu'ya giden Mahmut Alan, kamyonun 120 kilometre hızla gitmesi, hatalı sollama yapması ve aracın üzerindeki kişileri cep telefonunun kamerasıyla görüntülerken, aracın kasasında bulunanların canlarını hiçe atmalarına tepki gösterdi. KOCAELİ Otoyolda tehlikeli yolculuk
Kaynak: DHA
Kocaeli, Kartepe, TEM Otoyolu, Güncel