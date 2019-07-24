KOCAELİ PATENLİ GENÇLER OTOMOBİLE TUTUNUP İLERLEDİ

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, patenli 3 genç spor
bir otomobile tutunarak kilometrelerce ilerledi. Patenli gençlerden birinin zaman zaman tek pateni üzerinde ilerlemesi dikkat çekti.
Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde spor bir otomobilin arkasına tutunan patenli 3 genç tehlikeye aldırış etmedi. Spor otomobil çift yönlü caddede ilerlerken otomobilin arkasına tutunan 3 genci görenler hayretle baktı. Otomobile tutunan bir genç zaman zaman sağ bacağını kaldırarak tek paten üzerinde ilerlerken, kaldırımda gördüğü 3 gence doğru bacağını kaldırırken, gençlerden birinin de bacağını ona doğru kaldırdığı görüldü. 3 genç kilometrelerce otomobile tutunarak ilerleyişlerini sürdürürken, bir sürücü tarafından görüntülendi.