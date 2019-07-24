Haberler» Güncel» Haber

KOCAELİ PATENLİ GENÇLER OTOMOBİLE TUTUNUP İLERLEDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, patenli 3 genç spor bir otomobile tutunarak kilometrelerce ilerledi.

24.07.2019 11:36
KOCAELİ PATENLİ GENÇLER OTOMOBİLE TUTUNUP İLERLEDİ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, patenli 3 genç spor bir otomobile tutunarak kilometrelerce ilerledi. Patenli gençlerden birinin zaman zaman tek pateni üzerinde ilerlemesi dikkat çekti.
Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde spor bir otomobilin arkasına tutunan patenli 3 genç tehlikeye aldırış etmedi. Spor otomobil çift yönlü caddede ilerlerken otomobilin arkasına tutunan 3 genci görenler hayretle baktı. Otomobile tutunan bir genç zaman zaman sağ bacağını kaldırarak tek paten üzerinde ilerlerken, kaldırımda gördüğü 3 gence doğru bacağını kaldırırken, gençlerden birinin de bacağını ona doğru kaldırdığı görüldü. 3 genç kilometrelerce otomobile tutunarak ilerleyişlerini sürdürürken, bir sürücü tarafından görüntülendi. KOCAELİ PATENLİ GENÇLER OTOMOBİLE TUTUNUP İLERLEDİ

İstanbul Caddesi, Yılmaz Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
12:45   DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
12:45   Paralı poşet uygulaması 'olumlu' bulundu
12:45   Terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
12:45   Huzurevi sakinlerine yönelik "Bocce Turnuvası"
12:44   Çanakkale'yi dijitalleştiren TÜRKKEP'e 'Bilişim 500'de birincilik ödülü
12:44   Macaristan Tanıtım Günü etkinliği gerçekleştirildi
12:44   Kazada takside sıkışan sürücü, güçlükle kurtarıldı