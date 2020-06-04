KOCAELİ Pazarda sosyal mesafe kuralları unutuldu

Pazarda sosyal mesafe kuralları unutulduİZMİT'te, semt pazarına giden vatandaşların birçoğu sosyal mesafe kurallarına uymazken, domatesleri koklayıp alırken, pazarcılar tarafından ikram edilen kavunları yedi.

04.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:35
Pazarda sosyal mesafe kuralları unutuldu
İZMİT'te, semt pazarına giden vatandaşların birçoğu sosyal mesafe kurallarına uymazken, domatesleri koklayıp alırken, pazarcılar tarafından ikram edilen kavunları yedi.
Doğu Kışla pazar alanında alışveriş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymadı. Belediyenin zabıta ekipleri pazar girişinde maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtırken, ellerine de dezenfektan sıktı. Bazı vatandaşlar sebze ve meyveleri elleriyle seçti. Bazı vatandaşlar da maskelerini çıkarıp çilek ve domates gibi sebze ve meyveleri koklayıp, pazarcıların ikram ettikleri kavunları yedi. Pazarda görevli polis ve zabıta memurları sık sık vatandaşları sosyal mesafelerini korumaları konusunda uyardı. KOCAELİ Pazarda sosyal mesafe kuralları unutuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Güncel, Haber

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