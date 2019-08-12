Haberler» Güncel» Haber

KOCAELİ PİKNİK YAPARKEN, KAYALIKLARA DÜŞEN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda, dengesini kaybederek kayalıklara düşen Eren Göçmen (15) itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

12.08.2019 15:07
KOCAELİ PİKNİK YAPARKEN, KAYALIKLARA DÜŞEN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda, dengesini kaybederek kayalıklara düşen Eren Göçmen (15) itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Göçmen, hastaneye kaldırıldı.
Eren Göçmen, Gebze Tavşanlı Mahallesi'ndeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'na ailesiyle birlikte pikniğe gitti. Aile, parkın yaklaşık 1 kilometre içerisinde bulunan alanda piknik yaparken, Eren Göçmen, dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Göçmen'i kayalıklardan alıp, sedye ile yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşıdı.
Eren Göçmen'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Göçmen ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
KOCAELİ PİKNİK YAPARKEN, KAYALIKLARA DÜŞEN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:27   TDV'den 10 bin aileye kurban eti dağıtımı
16:25   Dursunbey'de orman yangını (3) - BALIKESİR
16:25   Kurban etini köy meydanında bölüşüyorlar
16:24   ANKARA Bulaşıkçılıktan patronluğa
16:24   İSTANBUL BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ İSTANBULLULAR SAHİLLERİ TERCİH ETTİ
16:23   Su altında bayramlaşma
16:21   ANTALYA RUS SANATÇI KEMER'DE TATİLCİLERİ COŞTURDU