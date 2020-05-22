KOCAELİ PİŞMANİYE ÜRETİMİ TEKRAR BAŞLADI

KOCAELİ'de koronavirüs salgını sebebiyle yüzde 90 oranında düşen pişmaniye üretimi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bayram siparişi ile yeniden başladı.

22.05.2020 08:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:43
KOCAELİ'de koronavirüs salgını sebebiyle yüzde 90 oranında düşen pişmaniye üretimi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bayram siparişi ile yeniden başladı. Satışların durması sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan personelin tamamı işbaşı yaptı.
Kocaeli'nin simgelerinden olan pişmaniyenin üretimi koronavirüs salgını sebebiyle geçen haftalarda durma noktasına geldi. Haftalık 30 tondan 2 tona kadar gerileyen pişmaniye üretiminde çalışan yaklaşık 400 personelin yüzde 90'ı da ücretsiz izne çıkarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı'nda belediye personeline dağıtılmak üzere verilen 11 bin 500 kutu pişmaniye siparişi ile üretim tekrar başladı. Salgın günlerinde üretimi durduran 18 pişmaniye üreticisi tekrar çalışmaya başlarken, ücretsiz izne çıkarılan personelin tamamı işbaşı yaptı.
TÜM PİŞMANİYECİLER HAREKETE GEÇTİ
Üretimin yeniden başlamasıyla ilgili açıklama yapan İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a bundan 3 gün önce bir mesaj atmıştık. Pişmaniye üreticilerinin koronavirüsden ötürü ciddi bir duraksama yaşadığını belirttik ve bundan dolayı üreticilerin hareketlenmesi ve ayakta durabilmesi için kendisinden destek istemiştik. Hemen akabinde, 1 gün sonra, başkanımız tüm üreticilere değer verdiğini gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeline dağıtılmak üzere pişmaniye siparişi vererek bütün pişmaniyecileri bu yönde harekete geçirdi. Şu anda bütün üretim tesislerimiz çalışmaya başladı. Biz de bundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.
TÜM PERSONEL ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Tüm personelin çalışmaya başladığını söyleyen Şahin, "Daha önce koronavirüsten dolayı personelimizin yüzde 90'ını ücretsiz izne çıkarmıştık. Bayram öncesinde başkanımızın desteğiyle beraber hem personelimizin hem de üreticilerimizin yüzü gülmüş oldu. Bu siparişle birlikte ücretsiz izinde olan personelimizin tamamını işe çağırdık. Onlar da çalışmaya başladılar." diye konuştu. KOCAELİ PİŞMANİYE ÜRETİMİ TEKRAR BAŞLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Kocaeli, Güncel, Haber

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