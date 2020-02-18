Haberler » Güncel » Kocaeli pkk/kck şüphelileri adliyeye sevk edildi - Haber

Kocaeli pkk/kck şüphelileri adliyeye sevk edildi

PKK/KCK şüphelileri adliyeye sevk edildiKOCAELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

18.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:49
PKK/KCK şüphelileri adliyeye sevk edildi
KOCAELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Şubat günü saat 06.30 sıralarında bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 ilde operasyon düzenledi. Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde 6 kişi, Hatay'da 1 kişi ve İstanbul'da 2 kişi olmak üzere toplam 9 kişi 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitler yapılan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Aralarında HDP'nin Kocaeli örgütlerinde yer alan kişilerin de bulunduğu öğrenilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli pkk/kck şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kocaeli, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:37  Tufan Kayış kimdir? Milli Boksör Tufan Kayış hayatı ve biyografisi!
10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
18.02.2020 14:47:01