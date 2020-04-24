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KOCAELİ Polisi denetimlerde sosyal mesafeyi tutma aparatıyla koruyor

Polisi denetimlerde sosyal mesafeyi tutma aparatıyla koruyorKOCAELİ'de, trafik polisleri denetimlerde sürücülerle arasındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için ehliyet ve ruhsatları almayı sağlayan tutma aparatı kullanıyor.

24.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:56
Polisi denetimlerde sosyal mesafeyi tutma aparatıyla koruyor
KOCAELİ'de, trafik polisleri denetimlerde sürücülerle arasındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için ehliyet ve ruhsatları almayı sağlayan tutma aparatı kullanıyor. Polis ekipleri sürücülerin ehliyet ve izin belgelerine yaklaşık 1 metre boyundaki aletle alarak kontrol ediyor. Koronavirüs kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında denetimde bulunuyor. Ömer Türkçakal Bulvarı'nda denetimde bulunan trafik polisleri, sürücülerle aralarındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için yaklaşık 1 metre boyundaki çubuk şeklindeki tutma aparatını kullanıyor. Polisler, aparatla sürücülerden ehliyet, ruhsat ve izin belgelerini alarak kontrol ediyor. Polis ekipleri aparat sayesinde sürücülerin bulunduğu cama yaklaşmadan kontrollerini yapmış oluyor. KOCAELİ Polisi denetimlerde sosyal mesafeyi tutma aparatıyla koruyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel , Haber
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