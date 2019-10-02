Haberler » Güncel » Haber

Kocaeli polisinden hırsızlık çetesine operasyon

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde iş yerlerine giren hırsızlık çetesine yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 4 zanlı yakalandı.

02.10.2019 10:44Kocaeli polisinden hırsızlık çetesine operasyon
Marmara ve Karadeniz bölgelerinde iş yerlerine giren hırsızlık çetesine yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 4 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 23 Temmuz'da, Kartepe'deki bir marketten 40 bin lira değerinde ürün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olaydan iki gün sonra yine Kartepe'ye geldikleri belirlenen şüpheliler, Uzunçiftlik uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak, bir trafik polisinin kolunun kırılmasına neden oldu.
MOBESE ve güvenlik kameralarından zanlıların kimliklerini tespit eden polis, çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.
Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Giresun'da düzenlenen operasyonda çetenin elebaşı S.O. (31) ile diğer şüpheliler E.Ç. (25), O.A. (30) ve M.D. (38) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sırasında elebaşı S.O'nun farklı suçlardan 18, E.Ç'nin 49, O.A'nın 20, M.D'nin ise 8 kaydının olduğu tespit edildi.
Marmara ve Karadeniz bölgelerinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları öğrenilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Öte yandan, şüphelilerin Kartepe'de bir marketten 40 bin lira değerinde ürün çaldıkları hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Marmara, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:09 Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağış var, sıcaklıklar düşecek
17:09 Başkan Özdemir: "Bayanlara destek vermek bizlere onur verir"
17:09 2 ayda 30 bin yolcu online yükleme yaptı
17:08 Kırşehir Valisi Akın halk günü düzenledi
17:08 Gönül köprüsü projesinde öğrenciler, minik öğrencileri sevindirdi
17:08 2/B taşınmazlar ve tarım arazilerinde ödeme takvimi 16 Aralık'a kadar uzatıldı
17:08 Öğrencilerden trafik için dövizli farkındalık