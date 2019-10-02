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Kocaeli polisinden hırsızlık çetesine operasyon

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde iş yerlerine giren hırsızlık çetesine yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

02.10.2019 16:50Kocaeli polisinden hırsızlık çetesine operasyon
Marmara ve Karadeniz bölgelerinde iş yerlerine giren hırsızlık çetesine yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 23 Temmuz'da, Kartepe'deki bir marketten 40 bin lira değerinde ürün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olaydan iki gün sonra yine Kartepe'ye geldikleri belirlenen şüpheliler, Uzunçiftlik uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak, bir trafik polisinin kolunun kırılmasına neden oldu.
MOBESE ve güvenlik kameralarından zanlıların kimliklerini tespit eden polis, çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.
Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Giresun'da düzenlenen operasyonda çete elebaşı S.O. (31) ile diğer şüpheliler E.Ç. (25), O.A. (30) ve M.D. (38) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sırasında elebaşı S.O'nun farklı suçlardan 18, E.Ç'nin 49, O.A'nın 20, M.D'nin ise 8 kaydının olduğu tespit edildi.
Marmara ve Karadeniz bölgelerinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları öğrenilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden S.O. ve E.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, zanlıların Kartepe'de bir marketten 40 bin lira değerinde ürün çalma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Marmara, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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