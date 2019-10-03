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Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltıKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe, İzmit ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

03.10.2019 22:22
Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe, İzmit ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik İzmit, Kartepe ve Gölcük eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 19 adet ecstasy hap, 6 fişek esrar, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından şahıslar, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı

Kartepe, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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