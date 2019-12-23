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Kocaeli polisinden yılbaşı öncesi operasyon: 29 gözaltı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında yılbaşı öncesinde 293 personelle operasyon düzenledi.

23.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:36 Kocaeli polisinden yılbaşı öncesi operasyon: 29 gözaltı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında yılbaşı öncesinde 293 personelle operasyon düzenledi. Çeşitli suçlardan aranan 29 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde huzur ve güvenliği sağlamak ve faillerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. Sabah saatlerinde başlatılan operasyonlarda 293 personel, daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlar ve işlek cadde ile sokaklarda yapılan denetimlerde, 'Yağma, yaralama, silahla tehdit, çeşitli hırsızlık ile dolandırıcılık, ruhsatsız tabanca bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmak ve vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından aranan 29 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler işledikleri suça bağlı olarak gönderildikleri polis merkezlerinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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