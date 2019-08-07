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KOCAELİ POLİSTEN KURBANLIK SATICILARINA SAHTE PARA UYARISI

İZMİT'te, polis kurban pazarındaki hayvan satıcılarını dolandırıcılar ve sahte paraya karşı uyardı.

07.08.2019 15:16
KOCAELİ POLİSTEN KURBANLIK SATICILARINA SAHTE PARA UYARISI
İZMİT'te, polis kurban pazarındaki hayvan satıcılarını dolandırıcılar ve sahte paraya karşı uyardı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te kurulan kurban pazarındaki hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyardı. Hayvan satıcılarını tek tek dolaşan polisler, hayvan satışı esnasında yaşanabilecek dolandırıcılık olayları ile sahte para konusunda bilgilendirdi. Esnafların sahte parayı gerçeğinden nasıl ayırt edebileceğini anlatan polis, olumsuz durumlara karşı bayram sonuna kadar tetikte bekleyecek.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İzmit, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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