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Kocaeli rahatsızlanan sürücünün kullandığı otomobil halk otobüsüne çarptı

Rahatsızlanan sürücünün kullandığı otomobil halk otobüsüne çarptıKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı yönden gelen halk otobüsüne çarptı.

25.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:24
Rahatsızlanan sürücünün kullandığı otomobil halk otobüsüne çarptı
KOCAELİ'nin ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı yönden gelen halk otobüsüne çarptı. Otomobil sürücüsü tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza öğle saatlerinde, Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Direksiyon başında rahatsızlanan Alev Onat Arslan idaresindeki 34 LY 5475 plakalı otomobil ile karşı şeride geçerek Adem Gürbulak idaresindeki 41 J 4358 plakalı halk otobüsüne çarptı. Halk otobüsü sürücüsü Adem Gürbulak, Alev Onat Arslan'ı araçtan çıkardı. verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi nefes almakta zorlanan Arslan'ı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza anını anlatan Adem Gürbulak, Araçtan ben indirdim, zor nefes alıyordu. Ters yönden geldi. Rahatsızlığının ne olduğunu bilmiyorum ama kendinde değildi dedi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili tutanak tutuldu.
Kocaeli rahatsızlanan sürücünün kullandığı otomobil halk otobüsüne çarptı

Darıca, Güncel

Kaynak: DHA


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