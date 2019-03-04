Kocaeli Restoran ve Marketleri Dolandıran Tırnakçılar Yakalandı

Restoran ve marketleri dolandıran tırnakçılar yakalandı Kocaeli
'nin 4 ilçesinde restoran ve marketlerde tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı. İzmit
, Başiskele
, Körfez
ve Gebze
ilçelerinde 2 Şubat ile 25 Şubat arasında gerçekleşen 5 farklı olayda, restoran ve marketlerin dolandırıldıkları yönünde ihbarda bulunması üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların kullandığı aracı belirleyen ekipler, yaptıkları çalışmalar ile şahısların K.Y.(25) ve E.Ö.(57) olduğu bilgisine ulaştı. Kocaeli'nin 4 ilçesinde gerçekleştirdikleri 5 farklı olayda tırnakçılık yöntemiyle toplam bin 200 TL çalan zanlılar, polis ekipleri tarafından dün öğleden sonra İzmit Yahya Kaptan'da yapılan operasyon ile gözaltına alındı. K.Y.'nin benzer suçlardan 43, E.Ö.'nün ise 20 adet sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Başiskele, İzmit, Kocaeli, Güncel
Kaynak: DHA