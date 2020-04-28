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KOCAELİ Rögara düşen inek kurtarıldı, bacaklarına masaj yapıldı

Rögara düşen inek kurtarıldı, bacaklarına masaj yapıldıKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, kapağı açık olan rögara düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

28.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:06
Rögara düşen inek kurtarıldı, bacaklarına masaj yapıldı
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, kapağı açık olan rögara düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hareketsiz kalan hayvanın rahatlaması için bacaklarına masaj yapılırken, susuz kalan hayvana su verildi.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde D-100 Karayolu kenarındaki kapağı açık olan rögarın içerisine düşen ineği gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri geldi. İtfaiyeciler halatı ineğin vücuduna bağladı. Halat iş makinesine bağlanarak inek dışarı çıkarıldı. İneğin uzun süre rögarda hareketsiz kalması nedeniyle bacaklarına masaj yapıldı. Susuz kalan hayvana kovanın içerisinde su verildi. Vücudunda sürtünmeye bağlı küçük yaralar olan ineğin sahibinin bulunması için küpesi olup olmadığına bakıldı. Kulağında küpesi olmadığı görülen inek bulunduğu yerde bırakılırken, ahırın bulunduğu yere doğru yürüdüğü görüldü. KOCAELİ Rögara düşen inek kurtarıldı, bacaklarına masaj yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Dilovası, İtfaiye, Güncel, Haber
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