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Kocaeli ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandı

Ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

29.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:44
Ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandı
KOCAELİ'nin ilçesinde, ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda T.K., R.D., A.G. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirildi. T.K.?nın 23, R.D.?nin 5, A.G.?nin 5 ve S.A.?nın ise 4 ayrı suç kayıtları olduğu belirlenirken, 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandı

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA


29.02.2020 17:21:50