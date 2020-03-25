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Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden usulsüz sağlık raporu açıklaması

KOCAELİ Sağlık Müdürlüğü koronavirüs salgınının ardından hasta olmadıkları halde rapor talebinde bulunanların sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğunu, yasal olmayan taleplerin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

25.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:13
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden usulsüz sağlık raporu açıklaması

KOCAELİ Sağlık Müdürlüğü koronavirüs salgınının ardından hasta olmadıkları halde rapor talebinde bulunanların sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğunu, yasal olmayan taleplerin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü koronavirüs salgının ardından hasta olmamalarına rağmen rapor isteyenlerle ilgili olarak açıklamada bulundu. Usulsüz rapor isteyenlerin doktorlara sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğu yönünde duyumlar alındığını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "Tüm dünyada olduğu gibi Kovid-19 hastalığının ülkemizde de görülmesiyle beraber, kamu ve özel sektörde çalışan bazı kişilerin, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı kamu ve özel hastaneler ile aile hekimliklerine, hasta olmadıkları halde başvurarak usulsüz rapor talebinde bulundukları ve hekimlerimize baskı, tehdit, sözlü ve fiziksel şiddet benzeri yanlış tutum ve davranışlarda bulunduğu yönünde duyumlar alınmaktadır. Konu ile İlgili, ilimizdeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında buna benzer yasal olmayan talepler gerçekleştirilmeyecektir. Böylesine hassas bir dönemde özveri ve fedakarlıkla görev yapan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza karşı baskı ve şiddet uygulayan kişiler olması halinde haklarında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."


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Kaynak: DHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel

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