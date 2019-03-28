Kocaeli Sağlık Problemleri Olan Anne ve Kızı Yardım İstiyor

Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde, hasta bakım aylığı ile yaşamını sürdüren Dilek Öz(48), yatağa bağlı olan 80 yaşındaki annesi Aşur Kılıç ve 2 çocuğu ile birlikte yaşarken, hayırseverlerden yaşamlarını sürdürecekleri bir ev ve tedavileri için yardım istedi.
Darıca Kazım Karabekir
Mahallesi Metin Sokak'ta bir kızı, psikolojik sorunları olan bir oğlu ve yatağa bağlı annesi ile yaşam mücadelesi veren Dilek Öz, sadece hasta bakım ücretiyle geçinmeye çalıştıklarını belirterek, yardım istedi. Kendisinin de sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle ayakta durmakta zorluk çektiğini ifade eden Dilek Öz, paraları olmadığı için doğalgazı kullanamadıklarını, battaniye ve yorganlara sarılarak kışı atlatmaya çalıştıklarını söyledi. Dilek Öz yaşamlarını sürdüreceklerini bir ev istediklerini belirterek, Annem yatalak. Acı çektiği için sürekli olarak bağırıyor, komşularımız da bu nedenle rahatsız olduklarını belirtiyor. Bu nedenle 3-4 ev değiştirdik, buradan da bizi çıkarmak istiyorlar. Benim de iki dizim de de platin var yürüyemiyorum. Kocam 10 sene önce bizi terk etti, çok perişanız. Devlet yetkilileri ve hayırseverler bize yardım etsin. Gecekondu veya yıkık dökük de olsa başımızı sokacağımız bir yer istiyoruz. dedi.
Aşur Kılıç da kendilerine yardımcı olunmasını isteyerek, Bizi kimse evine almıyor. Paramız da yok, sıkıntılarımız çok büyük. Bize yardımcı olsunlar. diye konuştu.
Anne, Darıca, Kocaeli, Güncel
Kaynak: DHA