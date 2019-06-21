21.06.2019 14:52
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Kocaeli - Sakarya arasındaki D-100 Karayolu ulaşıma kapandı-2

Kocaeli - Sakarya arasındaki D-100 Karayolu ulaşıma kapandıKocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle Kocaeli ile Sakarya arasındaki Eşme mevkii geçişi D-100 Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kocaeli - Sakarya arasındaki D-100 Karayolu ulaşıma kapandı
Kocaeli 'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle Kocaeli ile Sakarya arasındaki Eşme mevkii geçişi D-100 Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Bugün öğleden sonra Kocaeli'nde bir anda başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Eşme mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle Kocaeli-Sakarya D-100 Karayolunu çamurlu sel suları kapladı. Araçlar yolda kaldı. Eşme'de bulunan vahşi depolama alanındaki bütün çöpler Sapanca Gölü'ne indi.Kocaeli - Sakarya arasındaki D-100 Karayolu ulaşıma kapandı-2
Kaynak: DHA
Eşme , D-100 Karayolu , Sakarya , Kocaeli , Güncel

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