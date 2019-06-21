Kocaeli - Sakarya arasındaki D-100 Karayolu ulaşıma kapandı-2

Kocaeli
- Sakarya
arasındaki D-100 Karayolu
ulaşıma kapandı Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesine bağlı Eşme
Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle Kocaeli
ile Sakarya
arasındaki Eşme mevkii geçişi D-100 Karayolu
çift yönlü ulaşıma kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Bugün öğleden sonra Kocaeli'nde bir anda başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Eşme mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle Kocaeli-Sakarya D-100 Karayolunu çamurlu sel suları kapladı. Araçlar yolda kaldı. Eşme'de bulunan vahşi depolama alanındaki bütün çöpler Sapanca
Gölü'ne indi.