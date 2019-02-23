Kocaeli Sanayi Odası İstişare Toplantısı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kamuda yerli malı alımını daha güçlü teşvik edeceğiz. Biliyorsunuz ortada bir mevzuat var fakat maalesef aksayan yönler söz konusu. Daha sade ve verimli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Kamunun oluşturacağı ölçek, yurt içi üretimin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik edecek." dedi.Kocaeli Sanayi Odası'nda istis¸are toplantısına katılan Varank, yaptığı konuşmada, bugün "sanayinin başkenti" Kocaeli'de bulunduğunu söyledi.Bakanlığa bağlı kuruluşları TÜBİTAK ve TSE'nin en büyük kampüslerinin ve Bilişim Vadisi'nin Kocaeli'de olduğunu belirten Varank, her fırsatta bu kampüsleri ziyaret ettiğini, çalışanların heyecan ve gayretlerine bizzat şahit olduğunu vurguladı."Umudun şehri" Kocaeli'nin, Türkiye'nin geleceği oluğunu aktaran Varank, üretimi merkeze alan, Türkiye'nin gücüne güç katmayı amaçlayan bir Bakanlık olduklarını dile getirdi.Bakan Varank, sanayinin üzerindeki yükleri azaltmak, yatırımları teşvik etmek ve teknolojiyi yönlendirir bir seviyeye gelmenin temel hedefleri olduğunun altını çizerek, "Sanayicilerimizin her zaman yanı başında olduk. Yurdun dört bir yanını geziyor, tüm paydaşlarımızla yakın istişarelerde bulunuyoruz. En büyük görevimiz; sorunlarınızı çözmek ve fikirlerinizi hayata geçirmede size yardımcı olmak. İş gücünüzü sahiplenerek faaliyetlerinize daha güçlü devam etmeniz birincil önceliğimiz. Bakın, ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik." ifadelerini kullandı."İstihdamı ve üretimi teşvik etmeye dönük önemli adımlarımız oldu"Sanayi üretimindeki eğilimi de yakından takip ettiklerine işaret eden Varank, şöyle devam etti:"Biliyorsunuz son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmeye dönük önemli adımlarımız oldu. ilk defa işe alınacak çalışanların, asgari ücret üzerinden sigorta ve vergi giderlerini iki yıl boyunca üstleniyoruz. Asgari ücret desteğimiz bu sene tüm yıl boyunca sürecek. Sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indirimi uygulamamız devam ediyor. Asgari ücret ve '5 puan indirimi' desteği için geçen yıl işverenlerimize 16 milyar lira ödeme yaptık. Sanayi altyapımızı daha da güçlendirdik. Bu ayın başında OSB'lerle ilgili yeni yönetmeliğimizi hayata geçirdik. Yatırımcılarımız için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. OSB'lerde yapı ruhsatını almasına rağmen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik ve uzatma sürelerini yeniden başlattık. Yaptığımız değişiklik, yatırımların tamamlanmasının önünü açtı."Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerlileştirmenin önemine işaret ederek, "Yerlileştirme konusu ülkemiz için hayati öneme sahip. Gerçekleştireceğimiz en önemli yapısal reform, bu alanda atacağımız adımlar olacak. Sizlerin de bildiği üzere ithal ara malı bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanıp üretimin ithal bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu yaraya merhem olmak istiyoruz. Ekonomik bağımsızlığımız için enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde ülkemizin üretim potansiyelini yukarılara taşımak için desteklerimizi uçtan uca ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Varank, bu konuda herkese görev düştüğüne dikkati çekerek, yerli katma değer konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı."Siz işin hem arz hem de talep tarafındasınız." diyen Varank, hem yerli ürünü üreten hem de bu malı kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını kaydetti.Varank, sonunda Türk sanayisinin kazançlı çıkmasını istediklerini aktararak, "Bahsettiğim programın yanında başka bir husus daha gündemimizde; kamuda yerli malı alımını daha güçlü teşvik edeceğiz. Biliyorsunuz ortada bir mevzuat var fakat maalesef aksayan yönler söz konusu. Daha sade ve verimli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Kamunun oluşturacağı ölçek, yurt içi üretimin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik edecek." diye konuştu.(Sürecek)