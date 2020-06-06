KOCAELİ SATIŞ YAPMASINA İZİN VERİLMEYİNCE BU KEZ DE KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ

sebze satmasına izin verilmemesi nedeniyle kamyonetini ateş veren Ahmet Karaman, bugün de yine izin verilmeyince üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi.

06.06.2020 19:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:03
sebze satmasına izin verilmemesi nedeniyle kamyonetini ateş veren Ahmet Karaman, bugün de yine izin verilmeyince üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi. Polis ekiplerince elindeki benzin bidonu alınan Karaman, gözaltına alındı. İtfaiye, polis ve Karaman'a su sıkarak müdahalede bulundu.
Yahya Kaptan Mahallesi'nde kamyonetine yüklediği meyve ve sebzeleri satarak geçimini sağlayan Ahmet Karaman, dün, her zaman satış yaptığı noktaya geldi. Kamyonetinin kasasını açan Karaman'ın satış yapmasına İzmit Belediyesi zabıta ekipleri izin vermedi. Bunun üzerine sinirlenen Karaman, kamyonetin önündeki meyve sebze dolu kasaları ve kamyonetin kasasını benzin dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.
Bugün de yine aynı noktada satış yapmak isteyen Ahmet Karaman'a, İzmit Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yine izin vermedi. Bunun üzerine Karaman kamyonetinden çıkardığı benzini bu kez kendi üzerine döktü ve izin verilmemesi halinde kendini yakacağını söyledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Ahmet Karaman'ın kendini yakma ihtimali üzerine hazır bulundu. Babası Ahmet Karaman'ın kendini yakacağını duyup olay yerine gelen kızı, babasını ikna etmeye çalıştı.
Polis ekiplerinin kendisini ikna etmeye çalıştığı sırada Ahmet Karaman, elindeki benzin bidonunu üzerine dökmeye devam etti. Polis, Ahmet Karaman'ın bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakaladı. Bu sırada itfaiye ekipleri, Ahmet Karaman'ın üzerine ve kamyonetin çevresine döktüğü benzinin yanma ihtimaline karşı, polis ekiplerinin ve kamyonetin üzerine su sıktı. Gözaltına alınmak istenen Karaman'a kızı, sarılarak engel olmak istedi. Güçlükle sakinleştirilen Ahmet Karaman, gözaltına alındı. KOCAELİ SATIŞ YAPMASINA İZİN VERİLMEYİNCE BU KEZ DE KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Karaman, Karaman, Güncel, Haber

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