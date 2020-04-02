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Kocaeli şehir hastanesinin tramvay hattını bakanlık yapacak

Kocaeli'de yapımı devam eden şehir hastanesinin tramvay hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak.

02.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:11
Kocaeli şehir hastanesinin tramvay hattını bakanlık yapacak
Kocaeli 'de yapımı devam eden şehir hastanesinin tramvay hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak.

Kocaeli büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın'ın daha önce açıkladığı şehir hastanesi tramvay hattının bakanlığa devrinin ilk aşaması gerçekleştirildi. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması öngörülen Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak. Karara göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması öngörülen ve bakanlığa devredilen projenin yaklaşık maliyetinin ise 300 milyon TL olması öngörülüyor.

Devir hakkında açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şehir hastanesi tramvay hattının bakanlığımıza devir konusunda ki en önemli kısmı hallettik. Bu devir işlemi henüz bitmedi. Meclis kararı gibi işlemleriniz var. Ama büyük bir kısmı önemli kısmı halledilmiş oldu. Bu konu da bize Yardımcısı olan başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Kocaeli, Ekonomi
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