Kocaeli Şehir Tiyatroları, 27 Mart'ı bir Dünya klasiğiyle kutlayacak
Kocaeli Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü bir dünya klasiği olan Vişne Bahçesi oyunu ile kutlayacak.
12.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:16
Kocaeli Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü bir dünya klasiği olan Vişne Bahçesi oyunu ile kutlayacak.
Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konulacak olan "Vişne Bahçesi" oyununun prömiyer ve gala tarihleri belli oldu. Anton Çehov'un yazdığı oyunda, Türk Tiyatro camiasının birbirinden değerli isimleri, Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibiyle birlikte yoğun bir emek sarf ediyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü bir dünya klasiği olan Vişne Bahçesi oyunu ile kutlayacak. "Vişne Bahçesi" oyununun prömiyer tarihi 21 Mart 2020, gala tarihi ise 27 Mart 2020 olarak belirlendi.
Bir çok ünlü oyuncunun hocalığını da yapmış olan duayen tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Prof. Mehmet Birkiye'nin yönettiği oyunun kadrosu birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Vişne Bahçesi'nin dekor tasarımını İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin ödüllü baş dekoratörü Efter Tunç, kostüm tasarımını yine İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin en kıdemli kostüm kreatörü Ayşegül Alev, ışık tasarımını ise birçok ödüllü işe imzasını atmış ışık tasarımcısı Cem Yılmazer üstleniyor. Oyunun dramaturijisini Doç. Dr. M. Melih Korukçu, kareografisini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çağdaş Dans Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuğçe Tuna, müziğini ise piyanist Fırat Akarcalı gerçekleştiriyor. - KOCAELİ
Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konulacak olan "Vişne Bahçesi" oyununun prömiyer ve gala tarihleri belli oldu. Anton Çehov'un yazdığı oyunda, Türk Tiyatro camiasının birbirinden değerli isimleri, Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibiyle birlikte yoğun bir emek sarf ediyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü bir dünya klasiği olan Vişne Bahçesi oyunu ile kutlayacak. "Vişne Bahçesi" oyununun prömiyer tarihi 21 Mart 2020, gala tarihi ise 27 Mart 2020 olarak belirlendi.
Bir çok ünlü oyuncunun hocalığını da yapmış olan duayen tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Prof. Mehmet Birkiye'nin yönettiği oyunun kadrosu birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Vişne Bahçesi'nin dekor tasarımını İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin ödüllü baş dekoratörü Efter Tunç, kostüm tasarımını yine İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin en kıdemli kostüm kreatörü Ayşegül Alev, ışık tasarımını ise birçok ödüllü işe imzasını atmış ışık tasarımcısı Cem Yılmazer üstleniyor. Oyunun dramaturijisini Doç. Dr. M. Melih Korukçu, kareografisini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çağdaş Dans Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuğçe Tuna, müziğini ise piyanist Fırat Akarcalı gerçekleştiriyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Şehir Tiyatroları, 27 Mart, Kocaeli, Güncel
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