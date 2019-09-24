Kocaeli şehit tantürk'ün cenazesi baba ocağında

Şehit Tantürk'ün cenazesi baba ocağında
Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade
Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31), Kocaeli
'nin Gölcük ilçesindeki baba ocağında dualar okunarak helallik alındı. Eşiyle birlikte, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağlayan Samiha Tantürk, bayıldı.
Dün, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk, şehit düştü. Şehit astsubayın Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki baba ocağında cenaze namazı öncesinde Türk bayrağına sarılı tabutu getirilerek, dualar okunarak helallik alındı. Anne Samiha ve baba İsmail Tantürk oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle ayakta durabilen anne Samiha Tantürk, helallik alındığı sırada bayıldı. Hazır bekletilen sağlık ekipleri anne Samiha Tantürk'ü ambulansa alarak müdahalede bulundu.
Evin önünde alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, cenaze namazı için Değirmendere Merkez Camii'ne götürüldü.