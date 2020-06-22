KOCAELİ Sel sularında mahsur kalan kadın ile köpeğini sırtında taşıdı

Sel sularında mahsur kalan kadın ile köpeğini sırtında taşıdıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yağmur nedeniyle toprak kaymasının meydana geldiği yolun karşısında mahsur kalan Kadriye Şahin (53) ve köpeği kurtarıldı.

22.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:50
Sel sularında mahsur kalan kadın ile köpeğini sırtında taşıdı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yağmur nedeniyle toprak kaymasının meydana geldiği yolun karşısında mahsur kalan Kadriye Şahin (53) ve köpeği kurtarıldı. İtfaiyeci, Şahin'i köpeğiyle birlikte sırtına alarak taşıdı.
Gölcük'te dün yoğun yağış etkili olurken, Eriklitepe bölgesinde toprak kayması sonucu yol kapandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgeye gelerek çalışma yaptı. İtfaiye ekibi, kucağındaki köpek ile sel sularında kalan Kadriye Şahin'i fark etti. Şahin'in yanına giden itfaiye eri, kucağında köpeği olan kadını sırtına alarak, yolun karşısına taşıdı. Köpeğiyle selin ortasında kaldığını belirten Kadriye Şahin, günlük işleriyle uğraştığı sırada aniden aşırı yağışa maruz kaldıklarını anlatarak, belediye ekiplerine teşekkür etti. KOCAELİ Sel sularında mahsur kalan kadın ile köpeğini sırtında taşıdı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Gölcük, Güncel, Haber

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