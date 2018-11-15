Kocaeli Seyir Halindeki Otomobili Kurşunladılar 1 Yaralı

15 Kasım 2018 Perşembe 13:14



15 Kasım 2018 Perşembe 13:14

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki 2 kardeşin bulunduğu otomobile tabanca ile ateş edildi. Kurşunlar, 2 kardeşten birinin bacağına isabet ederken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay, D-100 Karayolu Liman Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Zafer Zengin idaresindeki 34 LSN 46 plakalı otomobil seyir halindeyken bir araçtan tabanca ile 3 el ateş edildi. Kurşunlar, Zafer Zengin'in kullandığı otomobilde bulunan kardeşi Uğur Zengin'in sağ bacağına isabet etti. Saldırganlar otomobil ile olay yerinden uzaklaştı. Hemen yol kenarında duran Zafer Zengin yaralanan kardeşinin bacağındaki kan akışını durdurmak için kemer bağladı. Olayı görenler polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralanan Uğur Zengin'i ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Uğur Zengin tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.