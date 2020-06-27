KOCAELİ Silahla tehdit ettikleri kişilerin paralarını gasp eden 4 kişi yakalandı

Silahla tehdit ettikleri kişilerin paralarını gasp eden 4 kişi yakalandıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 2 kişiyi evlerinin önünde darp ederek, silah zoruyla paralarını gasp eden 4 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

27.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:31
Silahla tehdit ettikleri kişilerin paralarını gasp eden 4 kişi yakalandı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 2 kişiyi evlerinin önünde darp ederek, silah zoruyla paralarını gasp eden 4 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.
Önceki gün, Gebze'de Ş.İ.K. ve Y.K. evlerinin önünde darp edildi. 4 kişi, Ş.İ.K. ve Y.K.'yı silahla tehdit ederek 800 lira paralarını gasp etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ş.İ.K. ve Y.K.'nın ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Polis, dün F.A., E.G., S.V. ve M.G.?yi gözaltına alırken, olayda kullandıkları tabancayı ele geçirdi. F.A.'nın hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 6 suç kaydı, E.G.?nin hırsızlık suçlarından 17 suç kaydı, S.V.?nin ruhsatsız silah bulundurmak, yaralama ve sahtecilik suçlarından 8 suç kaydı, M.G.?nin ise yaralama, gasp-yağma, görevi yaptırmamak için direnme ve kasten öldürme suçlarından 10 suç kaydı olduğu tespit edildi. 4 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. KOCAELİ Silahla tehdit ettikleri kişilerin paralarını gasp eden 4 kişi yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gebze, Güncel, Haber

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