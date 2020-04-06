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Kocaeli sınırında denetim kuyruğu

Kocaeli sınırında denetim kuyruğuKOCAELİ ile İstanbul sınırında koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunularak seyahat izin belgesi olmayanların araçlarıyla geçişine izin verilmedi.

06.04.2020 20:07 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:09
Kocaeli sınırında denetim kuyruğu
KOCAELİ ile İstanbul sınırında koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunularak seyahat izin belgesi olmayanların araçlarıyla geçişine izin verilmedi. Sıkı denetimler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç-giriş çıkışına kapatılan Kocaeli'de il sınırında denetimde bulunuluyor. D-100 Karayolu Kocaeli il sınırında araçlar tek tek durdurularak, belgeleri kontrol edilen kişilerin sağlık görevlilerince ateşleri ölçüldü. Olası vakalara karşı ambulans hazır bekletildi. Polisin sıkı denetimleri nedeniyle özellikle öğleden sonra İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, gerekli izinleri olmayanların geçişine izin verilmedi. Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi. Kocaeli sınırında denetim kuyruğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Kocaeli, Güncel

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Kocaeli sınırında denetim kuyruğu
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