KOCAELİ Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsteki bekçi faciayı önledi

Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsteki bekçi faciayı önledi
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, halk otobüsü sürücüsü Şehabettin Eneç direksiyon başında kalp krizi geçirirken, yanındaki koltukta bulunan bekçi İbrahim Ekinci
aracı durdurarak olası bir faciayı önledi. Hastaneye kaldırılan şoför yaşamını yitirdi.
Olay dün sabah saatlerinde, Körfez
Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İzmit
ile Hereke
arasında sefer yapan Şahabettin Eneç idaresindeki 41 R 4082 plakalı özel halk otobüsü ile yolda ilerlerken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu sırada şoförün yanındaki koltukta oturan işe giden emniyette görevli bekçi İbrahim Ekinci
hemen direksiyonu tutarak aracı durdurdu. İbrahim Ekinci
olası bir faciayı önlerken, yolculardan 112 Acili aramalarını istedi. Şoför, koltuktan alınırken, olay yerine gelen sağlık ekibi Şehabettin Eneç'i Derince
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şehabettin Eneç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
15 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yaptığı öğrenilen 7 çocuk babası Şahabettin Eneç, bugün Yavuz Sultan Mahallesi Merkez
Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrasında Körfez
Mezarlığı'nda toprağa verildi.