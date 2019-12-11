Haberler » Güncel » Kocaeli sokak hayvanlarını 'askıda mama' uygulamasıyla besliyor - Haber

Kocaeli sokak hayvanlarını 'askıda mama' uygulamasıyla besliyor

Sokak hayvanlarını 'askıda mama' uygulamasıyla besliyorİzmit'te petshop dükkanı işletmecisi Hatice Maide Saltat (27), ekmek fırınlarında gördüğü 'Askıda ekmek' uygulamasından esinlenerek 'Askıda mama' uygulaması başlattı.

11.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:14
Sokak hayvanlarını 'askıda mama' uygulamasıyla besliyor
İzmit'te petshop dükkanı işletmecisi Hatice Maide Saltat (27), ekmek fırınlarında gördüğü 'Askıda ekmek' uygulamasından esinlenerek 'Askıda mama' uygulaması başlattı. Toplanan mamaların kentin 30 farklı noktasındaki sokak hayvanlarına ulaştığını belirten Saltat, hedeflerinin kent merkezinde bulunan bütün sokak hayvanlarına ulaşmak olduğunu söyledi.
İzmit Bakırcılar Çarşısı'nda iki yıldır hizmet veren bir petshop, soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için, genellikle ekmek fırınlarında kullanılan askıda ekmek uygulamasının bir benzeri olan askıda mama uygulamasını başlattı. Müşterilerinin petshopa gelerek en az 2 lira değerinde mama ücreti bırakıp gittiklerini ve kendilerinin de bağışlanan bu mamaları sokak hayvanlarına ulaştırdıklarını söyleyen Hatice Maide Saltat, başlattıkları bu uygulama sayesinde birçok sokak hayvanına mama ulaştırabildiklerini belirtti.
Amaçlarının sokakta zor şartlar altında yaşamaya çalışan sokak hayvanlarının hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu aktaran Hatice Maide Saltat, 'Bizler de kışın sokaklarda soğukta kalan sokak hayvanlarına ulaşabilmek için bu paketleri yapmaya karar verdik. Müşterilerimiz dükkanımıza geldiği zaman askıda mamaya para bırakabiliyorlar. Burada biriken paralarla sokak hayvanları için özel mamalar temin ediyoruz. Bunları paketleyip dağıtım noktalarına gönderiyoruzö dedi.
'ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALDIK, MUTLUYUZö
Kentin birçok noktasındaki sokak hayvanlarına ulaştıklarını söyleyen Hatice Maide Saltat, 'Genelde fırınlarda askıda ekmek uygulaması görmeye alışkınız, bu da onun bir değişik versiyonu olarak askıda mama. Şu an aylık 100 mamayı sokak hayvanlarına ulaştırabiliyoruz. Bu sayının daha fazla artmasını istiyoruz. Umarım bütün sokak hayvanlarına ulaşabiliriz. Çok olumlu tepkiler aldık ve bu yüzden mutluyuzö diye konuştu.
Kocaeli sokak hayvanlarını 'askıda mama' uygulamasıyla besliyor

Hatice Çarpar, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:40 Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması - Haber
12:40 ROMDEF Başkanı Güyümgüler: "Toplumumuzun beklentileri büyük" - Haber
12:39 (Havadan görüntülerle) SU SEVİYESİ DÜŞTÜ, BARAJ ALTINDA KALAN YAPILAR ORTAYA ÇIKTI - Haber
12:39 DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber
12:35 Orman Bölge Müdürü Keskin: "Personelimize daha rahat çalışma ortamları sağlıyoruz" - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 12:47:59