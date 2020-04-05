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KOCAELİ Sokakta yaşıyordu, barınma evine yerleştirildi

Sokakta yaşıyordu, barınma evine yerleştirildiKOCAELİ'de sokakta yaşayan, diyabet hastası ve bir bacağı olmayan Katip Deniz (54), koronavirüs salgını tehlikesine karşı barınma evine yerleştirildi.

05.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:17
Sokakta yaşıyordu, barınma evine yerleştirildi
KOCAELİ'de sokakta yaşayan, diyabet hastası ve bir bacağı olmayan Katip Deniz (54), koronavirüs salgını tehlikesine karşı barınma evine yerleştirildi.
Kocaeli 'de, diyabet hastası olduğu öğrenilen ve bir bacağını geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybeden Katip Deniz'i görenler, durumu belediyeye bildirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle sokakta olması risk taşıyan Katip Deniz'i, sokak sokak gezerek bulan zabıta ekipleri, barınma merkezine götürmek için ikna etti. Tedavi ve bakımını tamamladıktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne getirilen Deniz, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, Sıcak bir yuvaya kavuştum, emeği geçenlerden Allah razı olsun dedi. KOCAELİ Sokakta yaşıyordu, barınma evine yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kocaeli, Güncel

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KOCAELİ Sokakta yaşıyordu, barınma evine yerleştirildi
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