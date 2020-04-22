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KOCAELİ Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, Ramazan alışverişi yaptılar

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, Ramazan alışverişi yaptılarİZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından önce Ramazan alışverişini tamamlamak isteyenler, semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu.

22.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:51
Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, Ramazan alışverişi yaptılar
İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından önce Ramazan alışverişini tamamlamak isteyenler, semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce, Ramazan alışverişini tamamlamak istenler İzmit Doğu Kışla Pazar Alanında yoğunluk oluşturdu. Pazar ve alışveriş yerlerinde maskesiz gezmenin yasaklanması kararının ardından, pazar girişinde belediye ekipleri stantlar kurarak, maske dağıtarak dezenfektan sıktı. Yasağa rağmen bazı kişiler, pazar alanında kurulan tezgahlarda meyve ve sebzeleri elle seçerken, zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal ettiği görüldü. Belediye ekipleri, pazar yerinde alışverişe çıkanlara sık sık anonslar yaparak pazar alanında sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. KOCAELİ Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, Ramazan alışverişi yaptılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmit, Güncel , Haber
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