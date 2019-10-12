Haberler » Güncel » Kocaeli sp'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede

Kocaeli sp'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede

SP'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyedeKOCAELİ Dilovası Belediye Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Saadet Partili belediye meclis üyesi M.D., adliyeye sevk edildi.

12.10.2019 16:46
SP'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede
KOCAELİ Dilovası Belediye Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Saadet Partili belediye meclis üyesi M.D., adliyeye sevk edildi.
Dilovası Belediyesi'nin 10 Ekim günü yapılan aylık meclis toplantısında söz alan M.D., Savaşın hiçbir şeye faydası olmadığı gibi kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmez. Bugün Ortadoğu ve Rojava bölgesinde şu an gerçekleştirilen savaş bu ülkeye ve coğrafyaya huzur getirmediği gibi barış da getirmeyecektir. Şu an yapılan savaş Habil ve Kabil arasındaki savaştır. Bu savaş doğru bir savaş değildir. Kardeşler arasındaki nifak tohumlarıdır. Bizim aramızdaki kardeşlik sözde bir kardeşliktir. Söz konusu Kürtler olunca CHP, MHP hepsi birleşiyor. Söz konusu mazlumlar olunca zalimler birleşiyor. Şu anda da zalimler birleşmiştir, er ya da geç mazlumlar bunun neticesi ile özgürlüğüne kavuşacaktır dedi. M.D.?nin konuşması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün Dilovası'ndaki evine giderek M.D.?yi gözaltına aldı. M.D. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Kocaeli sp'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede

Barış Pınarı Harekatı, Dilovası, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:23 Isparta'da kız öğrenciye cinsel taciz iddiası
17:22 Aydın'da 24 düzensiz göçmen yakalandı
17:21 Dha yurt bülteni - 14
17:20 Budapeşte'de PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel
17:20 Siirt'te yüzme yarışması yapıldı
17:20 Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı
17:19 Almanya, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı
12.10.2019 17:24:24