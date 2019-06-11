11.06.2019 19:33
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KOCAELİ Su dolan alt geçitte yavaşlayan TIR'a çarptı 1 yaralı

Su dolan alt geçitte yavaşlayan TIR'a çarptı 1 yaralıKocaeli'nin Körfez ilçesinde, yağmur yağışının ardından suyla dolan alt geçitten geçerken yavaşlayan TIR'a arkadan gelen TIR çarptı.

Su dolan alt geçitte yavaşlayan TIR'a çarptı 1 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yağmur yağışının ardından suyla dolan alt geçitten geçerken yavaşlayan TIR'a arkadan gelen TIR çarptı. Bariyerlere çarparak duran TIR'da sıkışan sürücü itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kaza öğleden sonra D-100 Karayolu Körfez 95 Evler mevkiinde meydana geldi. Ayhan Kılıç idaresindeki 16 MAD 11 plakalı TIR yağmur yağışının ardından suyla dolan alt geçitten geçerken yavaşlayan Yücel Yiğit idaresindeki 34 BGH 853 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Ayhan Kılıç'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak durdu. Ayhan Kılıç hasar gören araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi Ayhan Kılıç'ı araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan Kılıç tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İzmit istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanırken, ulaşım yan yoldan sağlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KOCAELİ Su dolan alt geçitte yavaşlayan TIR'a çarptı 1 yaralı
Kaynak: DHA
Körfez, Kocaeli, Güncel