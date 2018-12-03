Kocaeli Suriyeli Çocukların Yaktığı Odunluğunu Sahibi Gelmişler Sığınmışlar Bize Diyerek Şikayeçi...

Suriyeli çocukların yaktığı odunluğunu sahibi "Gelmişler sığınmışlar bize" diyerek şikayeçi olmadı
KOCAELİ'nin Başiskele
ilçesinde, Suriyeli kiracının çocukların yaktığı ateş, yan taraftaki odunluğa sıçradı. Odunluk tamamen kullanılamaz hale gelirken, polisin 'Şikayetçi misiniz?' sorusuna, yanan odunluğun sahibi Hüseyin Aktaş
, "Gelmişler buraya sığınmışlar bize. Şimdi nasıl şikayet edeyim?" diye yanıt verdi.
Olay öğleden sonra, Başiskele Bahçecik
Şehit Ekrem Mahallesi Sevinç Sokak'ta meydana geldi. Suriyeli ailenin çocukları, bahçede ateş yaktı. Bu sırada alevler yan tarafta bulunan odunluğa sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler odunluğu tamamen sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Odunluk kullanılmaz hale geldi.
'NASIL ŞİKAYET EDEYİM?'
Polisin, kiracı olan Suriyeli aileden şikayetçi olup olmadığını sorması üzerine cevap veren yanan odunluğun sahibi Hüseyin Aktaş, "Nesini şikayet edeyim. Gelmişler buraya sığınmışlar bize. Şimdi nasıl şikayet edeyim? Ne diyeyim komiserim söyle bana? Yananlar mühim değil. O mesele değil. Çok şükür yanan kimse yok. Sadece odunluğum yandı. Çocuklar ateşi alıp köşede yaktılar. Namaz kılmaya yukarı çıktım. Hanım aşağısı yanıyor deyince elimde suyla indim ama yetişemedim. Yan tarafta kardeşimin evi var. Suriyeli aile burada oturuyor." dedi.
AYNI YER 1 YIL ÖNCE DE YANMIŞTI
Odunluğu yanan Hüseyin Aktaş'a ait samanlıkta 30 Kasım 2017 tarihinde yangın çıkmıştı. Binanın samanlık olarak kullanılan garajında Hüseyin Aktaş'ın oğlu Mustafa Aktaş
kaynak yaptığı sırada, kıvılcımlar samanlara sıçrayarak yangına sebep olmuştu. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülmüştü.
Hüseyin Aktaş,Başiskele
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:09