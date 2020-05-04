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KOCAELİ Sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon yeşil alana girdi

Sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon yeşil alana girdiİZMİT'te, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, yol kenarındaki yeşil alana girdi.

04.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:59
Sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon yeşil alana girdi
İZMİT'te, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, yol kenarındaki yeşil alana girdi. Kazada, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Rampadan inen Can Bedir yönetimindeki 81 DJ 331 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan yeşil alana girdi. Ağaçlara ve istinat duvarına çarparak duran kamyonu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi.
Olay yerinde ilk kontrolleri yapılan sürücü Can Bedir'in, hafif yaralandığı görüldü. Bedir, yürüyerek bindiği ambulans ile kontrol amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. KOCAELİ Sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon yeşil alana girdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, Sabah, Polis, Güncel, Haber

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