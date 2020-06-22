KOCAELİ Tabancayla vurulan DJ öldü, arkadaşı 'şakalaşırken oldu' dedi

Tabancayla vurulan DJ öldü, arkadaşı 'şakalaşırken oldu' dediKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, DJ'lik yapan Levent Bat evde arkadaşı tarafından tabanca ile vuruldu.

22.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:41
Tabancayla vurulan DJ öldü, arkadaşı 'şakalaşırken oldu' dedi
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, DJ'lik yapan Levent Bat evde arkadaşı tarafından tabanca ile vuruldu. Levent Bat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, tutuklanan İbrahim Ö. şakalaşırken tabancanın ateş aldığını iddia etti. Olay, Kartepe Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. DJ'lik yapan Levent Bat'ın evine dün gece saatlerinde İbrahim Ö. ve 2 kadın arkadaşı geldi. Birlikte alkol alan 4 arkadaşın bulunduğu evden sabaha karşı Levent Bat'ın silahla yaralandığı yönünde ihbarda bulunuldu. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan Levent Bat'ı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise İbrahim Ö. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Levent Bat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Gözaltına alınan İbrahim Ö. ifadesinde, tabanca ile şakalaştıkları sırada silahın ateş aldığını ve Levent Bat'ın yaralandığını iddia etti.
Gözaltına alınan İbrahim Ö. ile birlikte 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Ö. tutuklanırken, T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kadın ise savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. KOCAELİ Tabancayla vurulan DJ öldü, arkadaşı ’şakalaşırken oldu’ dedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Levent Bat, Kartepe, Güncel, Haber

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