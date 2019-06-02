KOCAELİ Takip ettiği kadının sırtındaki çantasından cüzdanı çaldı, o anlar kamerada

Takip ettiği kadının sırtındaki çantasından cüzdanı çaldı, o anlar kamerada
KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde, alışverişe çıkan bir kadını takip ederek sırt çantasının fermuarını açıp cüzdanı çalan Hasret K.(29) güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. 26 yıl hapis cezası ile aranan Hasret K. adliyeye sevk edildi.
Olay, 16 Mart günü Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay
Caddesi'nde meydana geldi. Yanında çocuk olan bir kadın, alışverişe çıkan bir kadını takip etti. Kadının dükkanın önündeki ürünlere baktığı sırada sırtında bulunan çantanın fermuarını açan kadın, cüzdanı çaldı. Bir süre sonra cüzdanının çalındığını fark eden kadın, polise şikayette bulundu. Polis
, çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyerek kadının kimliğini belirledi.
26 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU
Dün, Osman Yılmaz Mahallesi'nde sokakta yürüyen Hasret K. polis tarafından yakalandı. Hasret K.?nin üzerinde yapılan aramada çaldığı 3 cep telefonu ele geçirildi. Hakkında benzer suçlardan 26 yıl hapis cezası bulunan Hasret K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kucağında çocuğu olan Hasret K., şalı ile kendini ve çocuğunu gizlemeye çalıştı.
Kaynak: DHA
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