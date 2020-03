Kocaeli tamir ettiği kamyonun altında kalarak yaralandı

Tamir ettiği kamyonun altında kalarak yaralandıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir oto tamirhanesinde çalışan Burak Can Tekir, tamir ettiği kamyonun altında kalarak yaralandı.Olay sabah saatlerinde Köseköy Mahallesi Mustafa Öz Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Tamir ettiği kamyonun altına girerek çalışan Burak Can Tekir, kamyonu sabitlediği krikonun yerinden çıkmasıyla, devrilen kamyonun altında kaldı. Tamirhanede çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla yaralı işçiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan Burak Can Tekir olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.