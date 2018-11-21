Kocaeli Tanker Devrildi 1 Yaralı

Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde, tankerin yol kenarındaki caddeye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Kartepe İbrikdere mevkiinde meydana geldi. İzmit
istikametine gitmekte olan olan Şenol Barutçu idaresindeki 34 PY 6199 plakalı soda tankeri, rot kolunun yerinden çıkması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan tanker, D-100 Karayolu'nun yanından geçen İmar Caddesi üzerine devrildi. Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan sürücü araçtan çıkarken, kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Hafif yaralanan sürücü İzmit Seka Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen tanker vinç ile kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kartepe,Kocaeli
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:28