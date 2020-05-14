KOCAELİ Tankerle viyadükten uçtu, ellerini gökyüzüne açıp kendini kurtaranlara teşekkür etti

Tankerle viyadükten uçtu, ellerini gökyüzüne açıp kendini kurtaranlara teşekkür ettiKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çimento yüklü tankerin viyadükten çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu, sürücü Mehmet Niyazi Tutar (45) araçta sıkıştı.

14.05.2020 23:34 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:37
Tankerle viyadükten uçtu, ellerini gökyüzüne açıp kendini kurtaranlara teşekkür etti
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çimento yüklü tankerin viyadükten çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu, sürücü Mehmet Niyazi Tutar (45) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Tutar, ellerini gökyüzüne açarak defalarca 'Allah hepinizden razı olsun' dedi.
Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Hereke Viyadükü üzerinde meydana geldi. Mehmet Niyazi Tutar yönetimindeki 16 JUE 34 plakalı çimento yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak viyadükten şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Mehmet Niyazi Tutar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Sedyeye alınan sürücü, tepeden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralı sürücü bu sırada ellerini gökyüzüne açarak kendisini kurtaran itfaiye ve sağlık ekiplerine defalarca 'Allah hepinizden razı olsun' dedi.
Mehmet Niyazi Tutar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KOCAELİ Tankerle viyadükten uçtu, ellerini gökyüzüne açıp kendini kurtaranlara teşekkür etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Niyazi, İtfaiye, Körfez, Güncel, Haber

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