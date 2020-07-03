KOCAELİ Tankerlerden çaldıkları akaryakıtı satarken yakalandılar

Tankerlerden çaldıkları akaryakıtı satarken yakalandılarKOCAELİ'de dolum tesislerinden istasyonlara akaryakıt taşıyan tankerlerden çaldıkları akaryakıtın satışını yapan 9 kişi yakalandı.

03.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:08
Tankerlerden çaldıkları akaryakıtı satarken yakalandılar
KOCAELİ'de dolum tesislerinden istasyonlara akaryakıt taşıyan tankerlerden çaldıkları akaryakıtın satışını yapan 9 kişi yakalandı.
Kocaeli'de akaryakıt dağıtım firmalarının dolum tesislerinden, istasyonlara gitmek üzere doldurulan tankerlerde eksik çıkması üzerine firma yetkilileri polise başvurdu. Konuyla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dolum tesislerinden akaryakıt istasyonlarına gitmek üzere çıkan tankerlerden akaryakıt çaldığını ve kendilerine ait işyerinde piyasaya süren 9 kişiyi tespit etti. Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonla S.C., E.Ç., F.M., H.B., A.F.B., Y.D., A.Ç., M.Ö. ve Y.O. gözaltına alındı. İzmit'te bulunan işyerinde yapılan aramada tankerlerden tanklara aktarılan bin 500 litre akaryakıt, 4 bin 980 TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. KOCAELİ Tankerlerden çaldıkları akaryakıtı satarken yakalandılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, Güncel, Haber
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