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Kocaeli tarihi binada yangın korkuttu

Tarihi binada yangın korkuttuİzmit'te kaymakamlığa ait tarihi ahşap binada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

17.12.2019 08:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:58
Tarihi binada yangın korkuttu
İzmit'te kaymakamlığa ait tarihi ahşap binada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Olay sabah saat 07.15 sıralarında İzmit Kozluk Mahallesi Dut Sokak üzerindeki İzmit Kaymakamlığı'na ait 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi olarak hizmet veren binadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, 2'nci katta henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürülürken, mesai saatlerinin henüz başlamamış olası bir faciayı engelledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli tarihi binada yangın korkuttu

İzmit Kaymakamlığı, Kocaeli, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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