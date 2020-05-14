KOCAELİ Tarihi Darıca Kalesi yeniden gün yüzüne çıkacak

Tarihi Darıca Kalesi yeniden gün yüzüne çıkacakKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Bizans döneminde 14'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve zamana bağlı olarak atıl hale gelen Darıca Kalesi'nin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar başladı.

14.05.2020 08:52 | Son Güncelleme: 14.05.2020 08:56
Tarihi Darıca Kalesi yeniden gün yüzüne çıkacak
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Bizans döneminde 14'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve zamana bağlı olarak atıl hale gelen Darıca Kalesi'nin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak bir çalışma planlandığını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Çalışmalarımız nihayete erdiği zaman doğal yapısına uygun bir şekilde canlandırmayı arzu ediyoruz" dedi.
Darıca ilçesinde bulunan ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "Lebi deryada dört köşede kalesi vardır. Kalenin limana hazır cihetinde bir kapısı vardır. Kalenin muhafızı ve komutanı yoktur. İçinde 20 civarında kiremit örtülü evler mevcuttur" satırlarıyla bahsettiği tarihi Darıca Kalesi'nin yeniden gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar başladı. 14'üncü yüzyılda Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin aslına uygun olarak restore edilmesi hedefleniyor. Kentte bulunan tarihi yapıları yeniden canlandırmayı hedeflediklerini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Kalesi bizim çocukluk yıllarımızda Darıcalı hemşerilerimizin vakit geçirdiği hatta düğünlere, sünnetlere ve cemiyetlere ev sahipliği yapmış bir mekan. Şu an biraz atıl vaziyette. Bununla alakalı bizler de ekiplerimizle beraber teknik çalışmalarımızı yaptık, yakın zamanda restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber Darıca'nın tarihini yaşatmak adına çalışmalarımız var. Şu an hizmete açtığımız İskoliye Mektebi'ni de bakanlığımızla beraber ortak bir çalışmayla yapmıştık. Bu alanda birtakım çalışmalarımız var. Allah nasip ederse en kısa zamanda Darıca Kalesi'ni Kültür Bakanlığı ve valiliğimizin de desteğiyle yapılan çalışmalarımız nihayete erdiği zaman doğal yapısına uygun bir şekilde canlandırmayı arzu ediyoruz." dedi.
"HALKIN RESTORASYON ÇALIŞMASI İÇİN YOĞUN TALEBİ VAR" Kentin işlek noktalarından birinde bulunan Darıca Kalesi'nin restorasyon edilmesi için halktan da yoğun talep geldiğin ifade eden Bıyık, sözlerine şöyle devam etti:
"Kalenin doğal yapısına uygun bir şekilde restore edilmesini ve aslına uygun bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkarılmasını arzu ediyoruz. Yeni eski Darıca Kalesi'ni kendi mimarisine özgü bir şekilde canlandırmayı arzu ediyoruz, ana amacımız bu. Darıcalıların genel olarak uğradığı bir yer Darıca Kalesi. Zaten Darıca'nın tarihine baktığımız zaman bu kalenin nelere mihmandarlık yaptığını çok iyi anlıyoruz. Onun için buranın restore edildikten sonra daha stratejik daha kültürel bir yer haline getirmeyi düşünüyoruz. Bu çalışmanın sonucunda vatandaşlarımızın buraya ilgisinin artacağını da tahmin ediyoruz. Darıca'yı bilen, burada yaşayan insanlarımızın da Darıca Kalesi'nin restore edilmesi yönünde yoğun talepleri vardı. İnşallah en kısa zamanda çalışmalara başlayıp kaleyi aslına uygun bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkaracağız" KOCAELİ Tarihi Darıca Kalesi yeniden gün yüzüne çıkacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel, Haber

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