KOCAELİ Taşla camı kırıp cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: DHA

Taşla camı kırıp cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandıKocaeli'nin Körfez ilçesinde, telefon bayisinin camına taş atıp kırdıktan sonra 20 saniye içerisinde 1 bilgisayar ile 4 telefonu çalan hırsızlar yakalandı.Dün saat 04.00 sıralarında, Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu bayisinin önüne gelen 2 kişi, taş atarak camı kırdı. Daha sonra vitrin camına tekme atıp, elleriyle iterek camın yere düşmesini sağlayan hırsızlar, bir dizüstü bilgisayar ve 4 cep telefonunu çaldı. Her şey 20 saniye içerisinde olurken, camın kırıldığını duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işyeri sahiplerine bilgi verdi. İşyeri ve çevredeki kameraları izleyen polis, 2 kişinin plakası bulunmayan bir otomobil ile dükkanın bulunduğu yere geldiğini, otomobilde ise 2 kişinin daha beklediğini tespit etti.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda dükkanın camını kırarak hırsızlık yapanların hırsızlık suçundan 10 adet sabıka kaydı bulunan T.K.(18) ile aynı suçtan 23 adet sabıka kaydı bulunan M.K. olduğunu belirledi. Araçta bekleyen kişilerin ise cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve hırsızlık suçundan 18 sabıka kaydı bulunan E.E. ile aynı suçtan 10 adet suç kaydı olan 15 yaşındaki N.K. isimli kız çocuğu olduğunu tespit etti.Bunun üzerine zanlıları takibe alan polis, 4 kişinin hırsızlığı yaptıktan sonra Gebze Yenikent Mahallesi'nde günlük kiralık bir ev tuttuklarını tespit etti. Daireye giden ekipler önce kapı zilini çaldı. İçeride kısa bir süre sessizlik olduktan sonra kapıyı T.K. ile N.K. açtı. Bu sırada binanın arka tarafından gelen çığlık üzerine o yöne koşan polis ekipleri, M.K.'nin 4'üncü katta bulunan daireden atladığını gördü. Binanın önünde yeşil alana düşen M.K., polisler tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlıların çaldıkları cep telefonları ile laptopun da polislerin bulamaması amacıyla camdan atılmış olduğu fark edildi. Alandan toplanan cihazlar mal sahibine teslim edildi.Hastaneye kaldırılan M.K.'nın topuklarında ve belinde kırıklar olduğu belirlenirken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Evde yakalanan T.K. ve N.K. gözaltına alındıktan sonra, 15 yaşındaki N.K. işlemlerinin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polisler gelmeden önce evden çıktığı belirlenen E.E.'yi yakalamak için çalışmalar devam ederken, zanlılardan T.K.'nın 3 Haziran tarihinde Tekirdağ'da bir hırsızlık olayına karıştığı, 1 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinde ise Bursa'da 2 hırsızlık olayında toplam 230 bin TL'lik cep telefonunun çalınması olayına karıştığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan T.K. Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.