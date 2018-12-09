Kocaeli Tatilciler Kartepe'nin Keyfini Çıkardı

Tatilciler Kartepe
'nin keyfini çıkardı Kocaeli
'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe kayak merkezi hafta sonunu fırsat bilen tatilcilere ev sahipliği yaptı. İstanbul
ve çevre illerden gelenler kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Kartepe'nin keyfini çıkardı.
Kartepe kayak merkezinde günlerdir kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Hafta sonu güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte kayak tutkunları pistlere akın etti. Telesiyejlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, Kartepe'nin zirvelerine çıkan tatilciler kayak ve snowboard yaptı. Günübirlik tatilciler de çocuklarıyla eğlenmenin keyfini çıkardı.
Hafta sonunu geçirmek üzere Kartepe'ye gelen Kesra Bornaun, "Havalar şu an harika. Biz İstanbul'da boş bulduğumuz her an buraya kaçmak için fırsat arıyoruz. Şu anda da havayı çok iyi bulduğumuzdan ötürü ilk işimiz kendimizi Kartepe'ye atmak oldu. Kar şu an harika. Pistlerin durumları da çok iyi. İstanbul'a en yakın nokta zaten Kartepe. Türkiye
'de de zaten pistleri şu an kar olarak en elverişli olan yer Kartepe. Ben 2 senedir kayak yapıyorum. Her vakit bulduğumda da gelip burada kaymaya devam edeceğim" dedi.
Ailesiyle birlikte İstanbul'dan geldiğini söyleyen Ufuk Yıldırım, "İstanbul'dan eşim ve çocuklarımla geldim. Tatil güzel geçiyor. Kar güzel, hava güzel, otel güzel. Her şey çok güzel şu anda. Kayağı düşerek denedik. 3-4 defa düştük ama öğreniyoruz" diye konuştu.
Öğrencileri ile birlikte günübirlik tatil için geldiklerini belirten Ceylan Sağcık, "İstanbul'dan geldim. Okulun öğrencilerle birlikte düzenlediği tatil amaçlı bir organizasyonuna katıldık. Bir günlük kısa bir tatilimiz oldu. Tek başıma, düşe kalka kayak öğreniyorum. Kayak eğlenceli geçiyor. Kayağı ilk defa deniyorum. Çocuklar da burayı beğendiler. Ortam eğlenceli, sıcak, güzel. Benim için beklentimin yukarısındaydı açıkçası" dedi.
İstanbul,Kocaeli,Kartepe
09 Aralık 2018 Pazar 14:45